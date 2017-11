Patria es un excelente libro que muchos estarán leyendo. Soy uno de ellos, nacido en la plaza de la Reina, a l´ombra del Micalet, pero no tengo el título de valenciano. Me han despedido (me he tenido que desactivar de la bolsa de trabajo). En nombre de la patria, han tenido que cumplir la orden 90/2013 que agotaba una moratoria para conseguir el título de valenciano. En esta ocasión no han querido modificarla. Un sector político, dirigentes de educación y cultura, ha decidido quién puede y quién no puede dar clase en primaria y secundaria en la Comunitat Valenciana. Debemos dejar el trabajo, abandonar, desaparecer. Ya somos nadie, somos ninguno. Mayores de 50 años y sin jubilación. Da igual la experiencia, los años trabajados, no cuenta para nada.

No somos de esta comunidad porque no tenemos el título de valenciano, aunque tengamos nombre, apellido, dirección y familia. Guardemos silencio, que no molesten, serán pocos y ya saldrán adelante. Celebremos que tenemos 2000 profesores nuevos y todos ellos jóvenes. ¡Qué buenos somos! Olvidáos de las zonas castellanohablantes. Hagamos patria. Desean que nos callemos, que nos vayamos, porque piensan que no somos de esta comunidad. Y no somos de ningún sindicato, ya que no trabajamos. Y todavía tienen plazas de profesores sin cubrir, plazas de difícil cobertura.

Desde el 1 de septiembre os han prohibido la felicidad. Esperemos que no se extienda la patria al resto de interinos de las administraciones y de los funcionarios. ¡País de mentiras y cobardes! (pag.340). Tenemos que salir de esta. «Si no hablas valenciano, no eres de esta patria. Serán profesores amables, educados, pero se nota que no son de aquí. Se apellidan Hernández y parece que mastican distinto. No defienden la patria valenciana».

No se trata de enseñar, de iniciarles en la lectura, ser hábiles con los números, con los idiomas. Cuando empezamos a trabajar, hace 20, 30 años, no nos pedían este requisito, esta nueva exigencia. No les basta con nuestro compromiso de formación. Tenemos una misión sagrada, propagar el valenciano, el alma de los valencianos, en las escuelas, con los padres, en la literatura ¿No es maravilloso? Es la cultura valenciana.

Nos han montado una campaña de acoso para aniquilarnos, para que nos arruguemos, nos dobleguemos. No hemos sido capaces de aprobar el valenciano. Los malos somos nosotros. Dicen que no servimos porque no tenemos el título de valenciano. Somos todos maestros y licenciados, pero sin el título de valenciano.

Somos traidores a la patria, despreciables, damos asco. O quizás ellos, la Consellería de Cultura y Educación. No hacían falta esas prisas por la patria, cuando en una evolución natural, en 15 años, todos los profesores tendrían el valenciano. Se lo exigimos a los nuevos interinos y funcionarios, y no tenemos que despedir a ningún trabajador.

Gracias Aramburu. Pero me lo he tenido que leer despacito: desgarrador y muy realista.