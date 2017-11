Mensajes machistas contra el machismo

Día internacional contra la Violencia de Género. «QDenuncia. Hay salida. Corta a tiempo. Actúa. Llama al 016. Revélate. Sé fuerte. Sé valiente». Parad. ¿Y si empezáis a dejar que sean mujeres con perspectiva de género las que ideen estas campañas? ¿Y si dejamos de interpelar a la víctima para que espabile? ¿Y si dejamos de culpar a la mujer por no haber reaccionado a tiempo? ¿Y si hacemos eslóganes como «Si haces sentir mal a tu pareja y luego la culpas por el daño eres un maltratador y esta es la pena de cárcel que cumplirás»? No es la mujer la que tiene que cambiar la actitud frente a la violencia de género. Es una sociedad entera. Educad a los hombres en lo que es y no es violencia. Apelad a los hombres para que dejen de ejercer este tipo de violencia y así, en un futuro idílico, ninguna mujer se verá en situación de denunciar, escapar o llamar al 016. Paula Fornells Baqué. València.