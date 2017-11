TVE no se quiso enterar

Por lo que vi, para TVE no fue lo suficientemente importante la manifestación de València del pasado día 18 para sacarla en su pantalla. Eso sí, en el Canal 24 Horas aparecía constantemente la manifestación de extremeños que se desplazaron hasta Madrid para protestar por su servicio ferroviario. También había espacio para las ofertas de inversiones ministeriales, y solamente mención a los miles de manifestantes en València en la larga y estrecha cinta de pase continuo con noticias en la parte inferior de la pantalla.

Cuando el Gobierno critica las manipulaciones o silencios de televisiones autonómicas habría que recordarle que también las realiza en su cadena de ámbito nacional, cuyo déficit es cubierto con lo aportado por quienes pagamos impuestos. Como no estoy de acuerdo en tomar lo ocurrido para hacer chistes o como cachondeo, como he leído y oído, creo que a los empresarios les debería haber faltado tiempo para denunciar lo ocurrido.

Para colmo, ahora, el Gobierno ha acelerado el cupo vasco para que el PNV le apoye. Olvida que si no hubiera sido por los votos valencianos, el PP no estaría gobernando las dos últimas legislaturas. Pero aquí seguiremos siendo buenos chicos pese a que no nos atiendan como deberían hacerlo. Esteban Gonzalo Rogel. València.