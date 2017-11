Tecnología en el fútbol

El pasado domingo se disputaba el partido más importante de la que en mi opinión sería la mejor liga del mundo si contase con la tecnología con la que cuentan las demás ligas. Y es que se produjo un fallo muy grande por parte del colegiado que no concedió un gol que traspasó la portería rival y como la liga española no cuenta con ayuda tecnológica no se pudo corregir el fallo. El gol ha dado mucho que hablar y la temporada que viene tendremos el conocido VAR, lo que todos los aficionados al fútbol agradecerán para evitar las injusticias. Álvaro Lezcano Calomarde. València