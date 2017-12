Educadores d´Educació Infantil i Educació ESpecial

Les educadores d´Educació Especial i Infantil realitzem la nostra tasca als centres educatius, però som funcionàries de la Conselleria d´Administració Pública. Dependre administrativament d´un departament i realitzar la tasca en dependències d´un altre dificulta una clara definició de quina ha de ser la nostra tasca i en quines condicions l´hem de realitzar: els nostres referents són els altres funcionaris d´Administració Pública, però la jornada i les seus característiques són les pròpies d´un centre educatiu, ja que interactuem amb l´alumnat i els seus respectius docents.

Així les coses, en 2015 es va obrir una oportunitat que consideràrem propícia per a crear la plataforma d´educadores d´educació especial i infantil. Comencem a parlar amb polítics, sindicats i associacions. Per part dels polítics ens demanàvem paciència, que acabàvem d´arribar. El bo i cert és que fa dos anys llargs que estan als seus despatxos i no hem vist cap canvi. Per part dels sindicats ens deien que havíem de ser nosaltres qui encapçalàrem les nostres pròpies reivindicacions i ara que estem compromeses i unides al voltant d´unes demandes clares alguns sindicats ens han deixat tirades.

Hi ha molt a millorar, com ara, la formació exigida per a ser educadora d´educació especial. Actualment, només cal el Batxiller, una formació de caràcter general sense contingut específic per a realitzar la nostra tasca. L´educació exigeix personal preparat, cal una formació inicial que ens proporcione uns coneixements específics. Al nostre parer, hauríem de partir de la titulació de tècnic superior d´integració social. Per suposat, en el camí no ens volem deixar ningú. A totes les educadores que ja estan treballant se les hauria d´habilitar per l´experiència real. Després, caldria demanar aquesta titulació en properes convocatòries. Amb les educadores d´infantil no passa el mateix, atés que s´exigeix la titulació de tècnic superior d´educació infantil.

Pel que fa a les nostres funcions, en estar formulades de manera molt ambigua, són susceptibles de ser interpretades de manera molt diferent per la direcció del centre educatiu. Cal, per tant, regular de manera clara les funcions de les educadores, com ho estan les del personal docent. Comptat i debatut, les educadores exigim tenir un horari i unes funcions que siguen fruit d´una negociació. Ja sabem que un govern autoritari colpeja. Un govern d´esquerres, escolta i negocia. O això és el que li exigim. Lola Vidal Sabater. València.