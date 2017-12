¿Qué es la igualdad?

A que llamamos igualdad? La sociedad ha ido evolucionando hasta el punto en que lo que de verdad es importante se está perdiendo. Y esto se debe al respeto, yo respeto a los que son diferentes a mí, no digo que les apoye, pero les respeto, pues que ellos hagan lo mismo. No es necesario llamar la atención pintando bancos, por ejemplo, bancos pintados con nuestro dinero. En mi opinión, hay cosas más importantes en las que emplear ese dinero: asociaciones solidarias con las que se pretende ayudar a gente que no tiene un nivel digno de vida. Hagamos ver qué es lo que de verdad importa. Marc González Salcedo. València.