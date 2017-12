El árbol se endereza de pequeño

Aumenta cada día la violencia de género. Los medios de comunicación venden la violencia sin demasiado interés en buscar soluciones y poner la diana en los culpables. Ellos, que son capaces de crear opinión, podrían intentar que esto cambiara y movilizar a los políticos en esa línea. La clave es la educación de nuestra juventud.

Todos sabemos que la violencia actual no nace por generación espontánea, sino en la infancia y ahí era donde habría que haberla zanjado. Los niños son crueles por naturaleza y ahí es donde hay que trabajar. Desde siempre se han metido los escolares con el gordito de turno, también eso es cierto, pero eran bromas sin violencia. En cambio, hoy en día, se dan palizas sangrientas y se producen indiscriminados acosos que llevan incluso a suicidios. Antes, por ejemplo, no existían bandas de chicas golpeando sin piedad a alguna otra niña que no les cae bien y para regodearse del triunfo y para que todo el mundo pueda ver sus hazañas, lo cuelgan en internet. Otro fenómeno que hoy en día se ha disparado: el maltrato de hijos a padres.

Algo falla y se está haciendo mal. Hay que darles autoridad a los padres y que la ley no los castigue por corregir a sus hijos. Hay que reforzar las atribuciones de los maestros, prohibir estrictamente las películas de violencia en horario infantil y volver a los rombos televisivos que prohibían ver determinadas películas a los niños (Eso no es censura, es sensatez). Habría que prohibir los juegos sangrientos y violentos en los ordenadores. Hay que cambiar la ley del menor que dictamina que un hombre de 18 años (menos un día) no tiene conocimiento ni uso de razón y que por lo tanto, no son capaces de discernir entre el bien y el mal. No se puede permitir que esos menores de edad de 15, 16 ó 17 años violen y asesinen y no les pase nada. Porque, además, sirve de soflama al resto.

Los padres de la patria deberían empezar a enderezar el árbol desde pequeño. No hay otra solución. Procuren apartarse del camino de esos pequeños delincuentes irresponsables penalmente. Víctor Mengual Arrufat. València.