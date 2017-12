El divendres passat, dia 1 de desembre, el seu diari recollia la notícia de la mort d´una dona a Guadassuar a causa de la pallissa que havia rebut de part d´un home amb qui mantenia una relació. Quan vam comentar la notícia entre els membres del nostre col·lectiu, a tots ens havia cridat l´atenció el mateix detall durant la lectura de la mateixa: s´hi facilitava molt poca informació sobre els implicats, però es concretava la seua nacionalitat (que no era espanyola).

Entenem que en molts casos l´ofici del periodisme es complica per la manca d´informació i dades per a poder redactar en condicions la notícia, però pensem que això no justifica indicar aquesta dada que no aporta cap informació sobre el cas, però que desvia l´atenció del lector en dos sentits: que el col·lectiu no espanyol tendeix a ser violent i a delinquir, i que, en referència a la violència masclista, es tracta d´un problema que afecta sobretot a extrangers.

La violència no té nacionalitat, i la violència contra les dones és un problema de tots. El periodisme (entre d´altres professions) hi te una responsabilitat molt gran, ja que de les seues paraules directes, o de les seues insinuacions, es poden generar estereotips que perjudiquen la convivència i ens allunyen de resoldre un problema tan arrelat a la nostra societat, a més d´estigmatitzar determinats grups (tant de víctimes com d'agressors) que res tenen a veure amb el comportament d'algunes persones. No sabem a quin lloc exacte va nàixer Maricica. Pot ser era esportista, o pot ser solia anar a la biblioteca. Tal vegada col·laborava amb a alguna associació del poble, o tal vegada no es relacionava amb ningú. Independentment de la seua nacionalitat, Maricica era una dona de Guadassuar: allí vivia, allí treballava i allí va morir.