I el que queda d´annus horribilis, com qualifica el professor Pérez Casado al 2017, en el seu impagable article de Levante-EMV del 2-12-17. Un any farcit de tertulians que pontifiquen del què ignoren, aliens a l´empobriment de la ciutadania, en recursos per a la subsistència i en el pensament i la pràctica democràtiques, reduïdes a l´imperi d´una llei caduca i –com totes– millorable. I tot això immers en un panorama europeu entristit i degradat, pels que redueixen la UE a una suma d´Estats, amatents a les seues polítiques nacionalistes i ignorants envers els autèntics i greus problemes d´Europa i del món, com són la regeneració de la democràcia, la justícia social, la defensa dels drets humans, l´acolliment dels fugitius dels règims corruptes i dictatorials, la llibertat de pensament, el respecte i recuperació del medi ambient i una economia al servei de les persones... i tantes coses més, a les que la UE està girant l´esquena. És ben trist que, front a tot això, l´únic panorama esperançat que s´albira és el proper dia 22 de desembre, amb el sorteig de la loteria. Ben trist.