Maltrato en el hospital

Quiero denuncinar ante la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que el martes por la tarde, y no es la primera vez, durante el turno de tarde del hospital Doctor Moliner, donde mi madre se está muriendo, las enfermeras del 1 y en especial una morena, iba por ahí van diciendo que voy borracho y que voy de lado a lalo, cuando tengo problemas del sistema nervioso y una hernia, y no puedo beber porque tengo una discapacidad de un 65 % permanente absoluta. Ruego una investigación en todo el hospital sobre como maltratan a muchos enfermos y pido una reparación moral y daños y perjuicios por llamarme borracho y por maltrato psicológico por parte de la enfermera. Si estoy cuidando a mi madre, que se está muriendo, no es ético ni moral que vayan diciéndole a mi cuñado que voy borracho cuando no puedo beber y que voy de lado por mi problema de hernia paremedial. Ruego a la consellera que abra una investigación en el Doctor Moliner, que parece un hospital tercermundista.