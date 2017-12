El cinismo de Díaz y Fernández Vara

Presidente Puig, no se fíe de Susana Díaz no de Guillermo Fernández Vara. Gobiernan las dos autonomías socialistas con más años de gobierno; resultado: a pesar de ser las más subvencionadas por la Unión Europea y estando por encima de la media española favorable en el control de deuda y financiación, estan en la cola del PIB. El presidente Zapatero abonó a Andalucía toda su deuda histórica mientras la valenciana siguió aumentando año tras año. Estos puristas gobernantes ,unido al de Aragónse oponen a cualquier clase de quita de la deuda a la Comunitat Valenciana argumentando que sería conceder un trato de favor.

¿Cómo se llamaría al PER, subsidio del que solo se benefician Andalucía y Extremadura? Es cierto que lo que cobran es una miseria, pero más miseria es para los jornaleros y jornaleras valencianas que tienen que haber cotizado 365 dias para cobrar el paro. Por cierto, ¿al PER no deberían afectarle los artículos 138 y 139 de la Constitucion española?