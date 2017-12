Colps del passat

La paraula immaculada ve del llatí macula i vol dir taca. Des del punt de vista religiós, immaculada vol dir sense taca, sense pecat. És curiós que el dictador Franco morí ja fa 42 anys i la religió catòlica, que li ajudà molt en aquella dictadura, conserva encara molts dies festius de caire religiós. Amb molt de respecte cap a la gent catòlica, des del punt de vista ateu no acceptem, no ens creiem que una dona haja tingut un fill sense fer l´amor, i la immaculada concepció de Maria diu això. Estaria bé que es llevara aquest dia festiu, bo, i si una persona catòlica vol fer festa aquest dia, doncs que ho poguera demanar fàcilment.

Per cert el nom de José fa anys o potser segles que també es diu Pepe i caldrà aclarir d´on ve la paraula, de les inicials de pater putatius, o siga pare del qual la mare ha fet l´amor amb un altre. Ah, de vegades he pensat que Josep no seria fèrtil i si Maria era molt avançada li varen fer una inseminació in vitro. Bo, o més senzill, la vida, l´existència de Jesucrist no està documentada científicament.

Si alguna persona catòlica s´ha sentit ofesa per aquest article li demane disculpes, però quanta gent laica ens sentim ofeses diàriament o hem patit un miserable adoctrimament religiós durant el franquisme o després sense que ningú demane disculpes?