Adoctrinar, història i Valencià

Quan el PP i Cs parlen d´adoctrinament en les escoles, un pensa en Gaietà Ripoll i en Ferrer i Guàrdia, i no en la seua postveritat, on l´educació en l´ensenyament privat, o en les classes de religió, no s´adoctrina. Per a ells, educar i ensenyar, en valencià i la nostra historia, és: adoctrinar, sectarisme i intransigencia. El germen de futurs independentistes. Volen que en l´escola valenciana es mutile la història, perpetuant la ignorància i practicant el negacionisme. Així és més fàcil mantenir el seu discurs supremacista castellà: centralista i anticatalà, amb missatges d´odi i fanatisme, amb la fi de seguir fragmentant i dividint el nostre poble. Ja ho deia el cantant Paco Muñoz fa 40 anys: «Qui dirà la nostra història, als xiquets del meu país».

Què saben ara, la cual cosa va suposar l´abolició dels Furs, pels Decrets de Nova Planta, eixe «per just dret de conquesta». El per què els Borbons en la seua ocupació, a més de prohibir l´educació i llibres en la nostra llengua valenciana, ens van imposar les seues: institucions, lleis i costums, abolint les nostres. Així com la militarització i el nomenament de funcionaris i càrrecs aliens a la nostra terra, sent sotmesos a ser una mera provincia, del que van cridar l´Espanya incorporada o assimilada. Joan Martí i Serra. València.