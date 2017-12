No hace mucho que oí por primera vez hablar sobre el bitcóin, y desde el primer momento me despertó mucha curiosidad. Se trata de una criptomoneda, es decir, una unidad monetaria que no está respaldada por ningún gobierno. Es un proyecto innovador, que de momento está cambiando constantemente y evolucionando. Se pretende promover una economía que no dependa de la política, independiente y libre.

El universo del bitcóin tiene siete principios fundamentales: la cantidad de unidades nunca podrá exceder los 21 millones, las transacciones válidas no pueden ser prohibidas ni censuradas, es un código abierto para todos, nadie puede impedir la participación en la red, no se requiere identificación para participar en la red bitcoin, cada unidad es intercambiable y los pagos son irreversibles, su historia es imborrable.

La verdad es que en términos legales, son pocos los países que se han puesto a trabajar en ello, es por eso que el futuro de esta moneda digital es incierto. Hay muchas previsiones, algunos piensan que podría cambiar el mundo en términos económicos. Yo, personalmente y puede que desde la ignorancia, creo que es un proyecto destinado a la crisis, o al menos una utopía. Caterina Alonso Mestre. San Francisco (EE UU).