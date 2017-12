Participación (anti) ciudadana

Lo que nació como una estupenda iniciativa no ha dejado de desarrollarse, técnicamente al menos, como una pesadilla. Tampoco este año ha sido diferente. Y es una pena. La idea de que la gente pueda presentar propuestas, participar de la otorgación de unos presupuestos municipales que resuelvan problemas existentes o mejoren las condiciones de los barrios es, sin duda, un impulso político extraordinario: sirve para lo dicho y para hacernos responsables y decididos.

Pero, ay, luego la realidad es frustrante. Sigue habiendo poca información, y los procesos de presentación de propuestas y voto se han de realizar ineludiblemente mediante internet. Es decir, la mayoría de los ciudadanos desconoce la existencia de esta iniciativa, se obliga (indirectamente, claro) a que sean asociaciones de vecinos u otros colectivos sociales las que informen al respecto y, además, ayuden a sus conciudadanos a votar, pues a pesar de que se ha simplificado el modo de hacerlo, el sistema aún presenta numerosos problemas, y dada la brecha digital imperante esto es lo último que faltaba: la gente se desespera y acaba renunciando a su derecho y, cuanto menos, decepcionada sin remedio.

Para más inri, este año han desaparecido las urnas que se emplearon el año pasado, y, aún peor, el ayuntamiento ha injerido, de un modo, digamos, incoherente, en el proceso, pues ha decidido presentar propuestas, algunas de ellas (si no todas) ya aprobadas en otros ámbitos de decisión. En fin, que el horizonte de la participación ciudadana sigue quedando, lamentablemente, demasiado lejos. Incluso da la impresión de que ya no interesa el modelo, de que la idea ya no es válida, de que es mejor no participar en la política local, en contribuir a mejorar nuestro día a día juntos.