Se murió de tanto esperar. ¿Te suena esta frase? Pues ha pasado de ser una metáfora a ser la cruel y triste realidad. Gracias a nuestra Sanidad pública. Y no me refiero a que los médicos y demás personal sanitario sean ineptos, que haberlos, «haylos» .Me refiero a la burocracia.

Te duele el abdomen, por ejemplo, vas al médico de atención primaria, en el supuesto caso, que no siempre ocurre no entiendo por qué, de que te mande al especialista correspondiente, pueden pasar de 3 meses a 1 año para que te den la cita. Transcurrido este tiempo, irás a tu cita y el especialista, escuchando la descripción de tus síntomas, pensará en qué pruebas hacerte. Para que te las hagan, pasarán otros tantos meses. Y aún añade el tiempo para el resultado y vuelta al especialista para el diagnóstico y su tratamiento oportuno. Con un poco de suerte, aún vives después de ese tiempo si el diagnóstico es correcto, que no siempre lo es, y si el tratamiento funciona.

Con más suerte, te has curado antes. Y con menos suerte, te has muerto esperando.

Recuerden todos que una de las claves para que una persona pueda sanar de un cáncer, es el diagnóstico precoz.

¿Entonces qué hacemos? Que nos duele algo o nos sentimos mal y decidimos ir directamente de urgencia al hospital intentando saltarnos toda esa maldita y dolorosa burocracia. ¿Qué pasa por ello? Que las urgencias de los hospitales están saturadas. ¿Qué más? Que no hay suficiente personal sanitario. Porque ni el Ministerio de Sanidad sabe administrar el tema del personal, y mucho menos el de la burocracia.

¿Consecuencias? Entre otras, que aparece el "efecto Google", ese de consultar por Internet nuestras dolencias y que no es lo más idóneo. Que nos automedicamos. Que nos desesperamos y acabamos agrediendo a médicos y demás personal. O que, ya directamente, nos morimos.

Teniendo en cuenta que somos muchos, cada vez más mayores, que faltan recursos, centros y personal, y sobra burocracia, deberían pensar en cómo arreglar todo este descalabro de la Sanidad pública española, ya que son muy pocos los que pueden acceder a la Sanidad privada. Diciendo esto me pregunto ¿por qué nuestra Sanidad pública no cubre visitas médicas al odontólogo más allá de una simple extracción dental? Tanto la limpieza bucal como otros temas de salud bucal deberían ser cubiertos, ya que derivan en enfermedades y dolencias más graves en otras zonas del cuerpo.

Sé que en otros países, el médico de cabecera, por ejemplo, no existe, se va al centro médico general y allí están todos, te pasas el día, pero sales con las pruebas, el diagnóstico y el tratamiento hechos.

Y añado que ahora, a todos los de mi barrio, nos mandan al centro especialista que está allá a tomar viento fresco, no entiendo por qué (más pésima burocracia e ineptitud). Por eso, si no fuera bastante, me dan cita para dentro de 3 meses y medio. No sé lo qué va a pasar, o me curo antes, o me voy de urgencia al hospital, o me muero de tanto esperar.