El ángel de xátiva

Discúlpenme los españoles no cristianos, no católicos, laicos, aconfesionales y similar pero ¿tanto les molesta el ángel del belén de Xátiva? ¿Tanto daño les hace a la vista? ¿Lo suyo es susceptibilidad extrema o politiqueo? ¿O es intolerancia? En un belén navideño siempre ha estado la figura del ángel. Independientemente de las creencias religiosas, el angelito representa la inocencia, la bondad, el guardián de nuestros buenos deseos. Cupido es igualmente un angelito, que representa el amor, ¿también les molesta el amor? La Navidad lo que representa realmente es el nacimiento de Cristo. Si ustedes no creen en ello, entonces respeten a los que sí creen, sean o no mayoría. ¿Acaso les hace algún mal que los católicos puedan seguir con estas celebraciones y costumbres? No miren y punto. No hay que ser cristiano para ser buena persona, amable, bondadosa y tolerante con los demás.

Y digo yo, si ustedes no creen en Cristo y todas esas cosas de los cristianos, tampoco creerán en la Navidad, entonces no la celebrarán ¿verdad? ¿O sí? Y si la celebran, ¿por qué y de qué manera la van a celebrar?