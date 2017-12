Linajes en su punto

Días atrás en un periódico de mi ciudad,una persona empezó a hablar de los linajes de todos los políticos de izquierda de nuestro país, burlándose de sus orígenes. Me pareció un poco absurdo, pues su apellido es Rincón. Debía de estar calladito y en un rincón , pues es descendiente de un alcalde franquista que gobernó Valencia desde la diputación, de 1943 a 1949 y después fue alcalde desde 1958 a 1969 de nuestra ciudad. Este señor lo fue todo en el régimen franquista ayudando así a una dictadura fascista y genocida , que todavía hoy estoy esperando que pase lo que esta pasando en Argentina , que es un ejemplo de cómo se tenían que haber hecho las cosas aquí. Su mayor logro fue el Plan Sur, que para el que no lo sepa fue el desvio del rio Turia para que no se volviera a inundar Valencia, pero este plan no hay que agradecérselo a nadie pues lo pagamos los valencianos con una idea genial, se incrementó el correo que se mandaba desde Valencia con un sello de 25 céntimos de entonces en cada carta, y alguno que otro adicto al régimen se pondría las botas. También tenemos que agradecerle la destrucción de la plaza del Ayuntamiento para convertirla en un parking y ademas la destrucción del castillo de Ripalda , para pegar un pelotazo urbanístico, lo que es hoy la plaza de la Legión Española y la Pagoda. Este alcalde para mí fue uno de los mas nefastos que ha tenido Valencia. Por todo lo expuesto creo que estar callado es lo mejor que puede hacer. Miguel Espinosa. València