Enseñanza en el CEIP Miquel Adlert

Des del CEIP Miquel Adlert i Noguerol volem transmetre el nostre malestar per la notícia publicada al diari Levante-EMV el passat 17-12-2017. Considerem que la redacció de la notícia ha estat tergiversada per la pròpia periodista que va fer l´entrevista als pares i a l´alumne matriculat al nostre centre, fent-la sensacionalista i buscant només el titular concorde amb l´expectació de proporcionar malestar i cridar l´atenció cap a un musical que rememora un comportament discriminatori i social que per desgràcia continua a la nostra societat, i que la mateixa família ha estat coneixedora d´aquesta grollera entrevista tergiversada i per tant ha pres les mesures adients i ha demanat la modificació d´aquest, ja que són paraules que en cap moment han estat transmeses per els mateixos interessats, injuriant la seua interpretació, la imatge del nostre centre i d´una acadèmia d´art.

No sé si sabran, que durant 26 ays hem sigut i som un centre d´inclusió d´alumnat amb diversitat funcional motriu, a més a més hem lluitat, lluitem i lluitarem per les injustícies tant per raó de sexe, religió, ètnia o qualsevol discriminació cap al nostre alumnat i cap a les persones en general. Els convidem a visitar-nos, a vore els nostres projectes d´integració: dia de la discapacitat, dia de la pau, programes de coeducació i no violència, setmana cultural, participació amb associacions sense ànim de lumcre com YMCA, espina bífida o l´associació de dones L´oroneta blanca, PayasHospital, programes de l´Ajuntament de València, entre altres i com no conèixer-nos de més a prop. La direcció del CEIP Miquel Adlert i Noguerol. València.