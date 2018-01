Injusta justicia

Quiero felicitar al Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía Local de Valencia, concretamente al Grupo Gama en la persona de Luisa, así como a Elena, la abogada de oficio que me adjudicaron en cuanto pisé las dependencias policiales asustada. Por su profesionalidad y por su eficacia los días 27 y 28 de diciembre. El 27 di un paso durísimo para denunciar una situación horrible y vergonzosa. Fui aconsejada por profesionales y amigos que comprendían que era necesario cortar con tanto dolor y empezar una nueva etapa para mí y para mis hijos.

Al tomarme declaración me aseguraron que soy una mujer maltratada ( lo cual me impactó profundamente), una de tantas. También me aseguraron que creían que mis hijos no estaban protegidos suficientemente y me aconsejaron pedir una orden de alejamiento, valoraron los hechos y vieron claro algo que a mí me desgarraba por dentro. Fueron cuatro horas larguísimas entre esperas y preguntas complicadas, una vida entera abierta a desconocidos que tomaban nota de todo y en sus caras se transparentaba el dolor, la indignación y unas fuertes ganas de ayudarme y poner en práctica lo que tantas veces oímos en los medios de comunicación: «contra la violencia, ni un minuto más» y eslóganes parecidos.

Antes de irme me ofrecieron un coche patrulla en la puerta de mi casa, me ofrecieron acompañarme y me aseguraron que, en un par de horas no más , iban a detener y a poner a disposición judicial a la persona que tanto daño me había hecho a mí y a mis hijos. Persona con la que llevo casada 23 largos años, de la que dependemos económicamente todos en la casa, y a la que yo no le deseo ningún mal. Decliné el coche y la compañía y me dieron instrucciones para la tarde. Les agradecí su trato y comprensión, su delicadeza, su profesionalidad, y en el momento de irme felicité al compañero que terminó el trámite por su trabajo.

Pero la justicia de los hombres a veces no lo es tanto . Desde el juzgado de guardia de turno de Valencia me llamaron al día siguiente para realizar un juicio rápido y quitarse de en medio a una farsante que se había inventado una historia que, probablemente ni se había leído la juez ni la fiscal, o simplemente pensaron «si tantos años ha aguantado... no será para tanto». De nada sirvieron los informes médicos, de nada mi corazón abierto y roto en mil pedazos, ni la propia petición de mis hijos, «mamá ayúdanos que no podemos más». Bueno, sí sirvió para que el denunciado y su abogado de pacotilla, que estuvo riéndose y bufando durante toda mi declaración sin que nadie le llamase la atención, se crecieran en su actitud de superioridad .

La triste conclusión es que hay que ir con magulladuras para que te tomen en serio, con amenazas de muerte, con graves insultos. No vale la actitud sibilina, ni el destrozo psicológico a una familia entera, ni el peligro de lesiones internas más complejas de curar que las externas, con todos mis respetos a tantas mujeres y niños maltratados físicamente.

Bien sabe Dios lo que me costó dar este horrible paso, que nunca quise hacer daño al padre de mis hijos, mientras él ni pensaba en el que nos hacía a nosotros. Que durante años hemos sufrido en silencio mientras él y su ego crecían profesionalmente, con la convicción de que era mi obligación, y probablemente, según la jueza y la fiscal, debería seguir haciéndolo , con el agravante de que mis hijos y yo ya no podíamos más. Si la justicia no nos ayuda, al menos el orden público y civil esperemos que sí, así como la fuerza de estar unidos siempre. Desde mi más profunda humillación€ feliz 2018. Amparo Baldía. València.