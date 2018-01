Tenir memòria

Després de llegir diferents escrits sobre Villar Palasí, que va ser un alt mandatari en els últims anys de la criminal dictadura, cal assenyalar que cap dirigent d´aquell règim, sense ètica ni moral, pot tenir com a honor dedicar-li un carrer, escola o monument o altre signe de distinció, record o exaltació. Educació d´anatomia i cant s´ensenyava en cuartelillos o la DGS. La lletra amb sang entra. Escriure o imprimir pamflets o octavetes, així com pegar cartells podia costar la presó i la vida, sense que el ministre protestara o dimitira davant tantes morts, tortures, repressió i depuració.

En el seu mandat assistim també a mares protestant per falta d´escoles, a construccions deficients i a la primera vaga d´ensenyants en 1973. Respecte a la LGE de 1970, el vertader pare de la qual va ser Díez Hochleitner, pretenia reformar i modernitzar una educació desfasada i obsoleta, de dalt a baix, que acabara amb la discriminació, ja que només tres de cada cent alumnes acabava la universitat. Una llei sense el pressupost necessari, que pretenia allargar la vida del règim i continuar adoctrinant, que va xocar amb els moviments que volien una democratització. Tímidament va arreplegar una marginal possibilitat de donar altres llengües territorials, sense tindre la consideració de cooficials. Joan Martí i Serra. València.