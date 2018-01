A cuento del bono oro de la EMT

El pasado 2 de enero acudí a la Junta de Abastos del Ayuntamiento de València para renovar el Bono Oro de la EMT como otros años. Me comunicaron que debía pedir cita por teléfono; llamé por teléfono y después de numerosos intentos, a la media hora me dieron cita para el día 17. Perdí con la dichosa maquina del teléfono 010 más de media hora y no voy a poder tener el bono hasta el día 17. Soy persona con discapacidad y no hay derecho. Señor alcalde, acuérdese de que toda piedra hace pared. Mi voto lo han perdido. Julio Muñoz Lis. València.