Menos dogma

Me gustaría pedirle a Manuel Gómez Tejedor que sea generoso y que ceda la columna en la que despotrica a personas que con sus artículos nos hagan pensar y saber. ¡Por favor, déjenos descansar! No nos dogmatice y no sea tan reaccionario. Hágalo, por favor, por higiene mental y descanso para nuestro intelecto. Juan Ramón Tarrasó Doménech. València.