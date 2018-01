Los problemas de València

¿Valencia está considerada ciudad moderna y sostenible? Porque de acuerdo con la gestión municipal, parece que más bien estamos en un mundo aparte (tampoco estamos en el tercer mundo). Por ejemplo: Molinell, Alboraia, Tres Cruces, Tres Forques, Guillem de Castro, Plaza Cánovas, Marqués del Turia, Fernando el Católico, túnes de las Grandes Víaas, Albacete, San J. Calasanz, San Fco. Borja, paso elevado de Peris y Valero con Giorgeta, Avenida del Cid, Ronda Norte... y sin olvidar la emblemática calle Colón. Para nuestra desgracia están que dan asco de baches y ni una trampilla está nivelada con el propio suelo. La calle Colón, es como conducir por una pista forestal, no existe un solo tramo que esté en condiciones. Señores gestores, ¿no les da vergüenza tener la ciudad de este modo?

Ahora hay más contaminación que nunca. Normal: quitando la sincronización de los semáforos, las paradas son continuas y los vehículos contaminan el aire. ¡Qué desastre! Nunca hemos tenido en la ciudad atascos de esta guisa.

En la EMT no cumplen la ley que obliga a poner las dos lenguas cooficiales en nuestra comunidad. Cada vez vemos que el idioma catalán/valenciano es más visible en los autobuses (TV informativa dentro del vehículo) sin poner el castellano a continuación como es obligado. Y el cambio de itinerarios en algunas líneas es demencial. Está bien que no quieran que utilicemos el coche propio, pero con todo lo dicho y teniendo en cuenta el desgaste de nuestros coches, lo menos que deberían hacer es eliminar el Impuesto de Circulación.

El carril bici está muy bien en parte, pero ¿cuándo se les va a exigir a los ciclistas un seguro de responsabilidad civil, que respeten a los peatones y que no circulen por las aceras, pero de forma efectiva? Fernando Blas Iniesta. València.