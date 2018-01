Catalans pel món

Aquesta situación comença a avorrir-me. Després de quasi 4 mesos, encara no s´ha pogut traure res en clar, tan sols que a Puigdemont li deu agradar el xocolate belga, perquè de Bèlgica no ha eixit. A veure, una vista general del panorama: Podemos vol reformar la Constitució com a solució, ara la meitat de polítics que suportaven la independencia estàn en presó, el PP passa de tot des del meu punt de vista€ A més, no és un poc rar que ara que ara que els està eixint tots mal volen dialogar per retirar l´article 155, encara que tingueren l´oportunitat d´arrivar a un acord abans? Digne de Quart mil·leni, aquest cas. I, amb aquesta frase, us desitge tingueu un bon dia. Raül Anacleto Revert. València.