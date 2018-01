¿Evolución o revolución?

Por casualidad he encontrado el Proyecto Biosfera, un recurso web del Ministerio de Educación. En la asignatura de Ciencias de la Naturaleza de 1º ESO dice: «Los seres humanos somos animales, pertenecemos a la especie homo sapiens. ¿Te gustan los animales? Estamos seguros de que sí, y por ello queremos invitarte a un paseo por su mundo, que es también el tuyo, ya que nosotros, la especie humana, somos parte del reino animal».

Desde la Prehistoria, la especie humana ha utilizado la caza y la pesca para garantizar su supervivencia, ya que no se conocían otras formas de alimentarse, pero ahora en el siglo XXI sí que se conocen, con las cuales no es necesario hacer que los corazones de millones de animales dejen de latir para que el nuestro lo haga. ¿Por qué no lo hacemos? Es decir, ya hay en el mercado, y cada vez más en grandes supermercados, hamburguesas 100 % vegetales, también hay preparados vegetales con forma y sabor a salchichas, chorizos, chocolates, incluso bebidas de soja, arroz, avena, almendra, avellana, coco, etcéter.

Es normal al principio pensar que si no comemos animales nos van a faltar proteínas, pero ¿sabías que las legumbres (lentejas, garbanzos...), los cereales (quinoa, avena...), las verduras (espinacas, brócolis, alcachofas...), las frutas (aguacate...), los frutos secos (almendras, pistachos, anacardos...), semillas (chía...), son una gran fuente de proteínas? ¿Sabías que el sésamo, el brócoli, el tofu, las legumbres, los higos secos, las almendras, el kiwi y la mandarina son una gran fuente de calcio?

La revolución es parte de la evolución. Por ello, seamos el cambio que queremos ver en el mundo, por las personas, por los animales, por el planeta, por empatía y por la no violencia. Las siguientes generaciones vivirán en un mundo mucho mejor al que tenemos hoy, y lo que empezó aquí y ahora, habrá cambiado el mundo... para mejor. Cristina Ardid Soler. València.