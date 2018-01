El posaplatos de Bankia

Esto me suena muchísimo: Rato denuncia un complot del Gobierno para acabar con él tras el caso de Bankia asegurando en el Congreso que los ministros de Hacienda, Economía y Justicia revelaron datos secretos de su situación fiscal. Guindos me exigió la dimisión y la acción de Bankia se desplomó, es lo que ha asegurado. Carga contra el ministro de Economía y elude la autocrítica en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso. No es el primero que pone el ventilador en marcha para eludir su responsabilidad, ya que este tipo de persona debe saber más de lo que cuenta, y como dice él es el que sujetaba el posaplato de la entidad. Al igual que alguien muy allegado a él sostenía el del Banco de Valencia.

Como ciudadano que se ha visto estafado por la banca en varias veces con los ahorros, no dejo de pensar que los políticos y los financieros siempre han estado y estarán casados, haciendo su patrimonio y celebraciones con el dinero de los ciudadanos honrados. Por lo que llego a la conclusión de que no tendré el placer de verlos pagar con la aplicación de la justicia, ya que ésta siempre es aplicada a las personas que no tienen defensa, y a estos pajaritos no le faltan secretos para defenderse de todos los que tienen tanto que esconder, que son muchos. Enrique Fernández Iniesta. València.