Mapes i noms

A En Vicent Moreno. Si veiem en el Diccionari de la AVL la definició de valencià, vorem que on diu català, podría dir valenciá. Vosté diu la part que l´interesa, el reconeiximent de l´unitat de la llengua, però calla que en la definició de valencià diu que es el nom que rep l´idioma a València, tant com en la definició de català. La de país diu que es un territori limitat de forma natural o artificial, que costituïx una unitat geográfica, política o histórica.

Com vorá, cap de les tres condicions es donen ni s´han donat mai. Eixó sí, pot presumir d´artificial. Pot ser moleste la denuncia d´utllitzar un terme res científic, ni històric ni lingüístic. Perque no existixen els Països Francesos, ni els Països Anglesos. Sí els països de parla francesa o els països de parla anglesa. Inclòs ni els espanyols o castellans. Son de parla espanyola o castellana. Perque es fàcil d´entendre que EE UU (País Estatunidenc) no es un país anglés, ni Suïssa (País Suís) un país francés, ni Austria (País Austriac) un país alemá, o València (País Valenciá) no es un país català.

Si damunt el nostre idioma es nomenat valencià als ultims sis o set segles pels nostres avantpassats, ¿defendre els Països Catalans es cult, científic? La Terra no es plana, pero els PP CC no es cultura, es política, i vosté ho sap, com que sent una única llengua, lo que parla un valencià desde fa segles, es diu valencià sense caure en la incultura. Perô si mos acostumem a la mentira igual la fan veritat. Francisco Risueño Abril. València.