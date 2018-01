El zorro en el gallinero

Algo pasa en España, su justicia, su clase política. Si la Policía coge a un violador en plena ejecución de su abominable acto criminal, es decir in fraganti, seguramente el ordenamiento jurídico le impedirá dirigir una residencia de señoritas (valga el anacronismo) por más que su caso esté en manos judiciales, sea presunto y se respeten sus derechos. Y si esto es así, permitan la comparación, ¿por qué quienes han perpetrado un golpe de Estado en riguroso directo televisivo, es decir in fraganti, pueden presentarse a unas elecciones y, llegado el caso, dirigir las instituciones que han violado, aunque su caso esté judicializado y sean presuntos? Y si se les puede privar de algo tan sagrado como la libertad de forma preventiva, ¿por qué no retirarles, de la misma forma, algo mucho menor como el derecho a ser elegido?

Se trata de un delito gravísimo para un político, quizás el mayor. Mucho más que el corrupto que se lleva unos millones, porque aunque estos personajes no se los hayan llevado, presuntamente los han malgastado y además han fracturado la sociedad que debían mantener unida y potenciar. Y han dañado las relaciones con el resto de España. Y su economía. ¿Qué pasa con aquello de excluir de listas electorales a imputados por corrupción?; ¿no vale para un golpe de Estado?; ¿y dónde queda la proporcionalidad de las penas? Algo pasa aquí cuando ponemos al zorro a guardar el gallinero, que es lo que va a ocurrir. ¿Cuánto tardarán en repetir su presunta fechoría? Como todo esto lo contemplan las leyes, me surge otra pregunta: ¿para cuándo esa reforma? Antonio López García. Aldaia.