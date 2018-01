La larga dictadura

Cuarenta años de dictadura son demasiados y lo estamos pagando con creces. Hay demasiadas costumbres arraigadas del franquismo, los partidos de derechas todavía no se han dado cuenta que esto se ha acabado y que hay otro mundo y otras costumbres diferentes. Se critica desmesuradamente a los que gestionan ahora el ayuntamiento y las instituciones valencianas (porque ahora se gestiona, no se roba a mansalva). Parecía que con el nuevo gobierno esto se iba al carajo y lo que veo es que es gente más accesible; lo hagan bien, mal o regular, no roban y creo que eso es lo más importante.

En lo referente a las costumbres y fiestas, no ha cambiado nada: las fallas se plantan, el 9 d´Octubre se celebra... todo es acusarlos de catalanismo y yo no lo veo por ninguna parte. Lo que sí veo son organizaciones culturales a las que antes no les daban una subvención y que ahora sí las tienen y otras que han estado mamando del franquismo y que ahora, pues claro las tienen limitadas. En la cabalgata de las magas allí estaba la extrema derecha insultando, intentando agredir cuando había niños y además cantando el Cara al sol (vergonzoso e indignante).

Tenemos que olvidarnos del franquismo y crear un ambiente de convivencia sin rencores. Espero que en un par de generaciones ésto se acabe. La dictadura fue demasiado larga. Que no vuelva a repetirse, esta es mi ilusión. Muchas gracias por dejar expresarse en libertad. Miguel Espinosa de Torres. València.