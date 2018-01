¿Cuándo pasamos de humanos a Dioses?

Despues de leer el artículo del delegado de Valencia de la Federación de Caza, me quedé perturbado e inquieto y no pude de dejar de pensar una y otra vez en el escrito. Parece que las personas, es decir, los humanos, en nuestro desarrollo nos convertimos en dioses, por lo que decidimos qué especie tiene que vivir, dónde y en qué cantidad. Para eso se paga una licencia de caza. Debe ser que algunos han ido a la universidad claro, y por eso son listos, pero desde luego no son sabios.

Antiguos pueblos indígenas (parece que no son listos) se desarrollaron, entre otros méritos de respeto a la naturaleza, gracias a la caza de animales, después de ser meros recolectores. Pero mantuvieron un lazo fuerte con la llamada madre Naturaleza y cuando abatían a un animal que les porpocionaba alimento y protección del clima, lo primero que hacían era pedir perdón al ser muerto y daban gracias a la naturaleza por los dones que les ofrecía con respeto y gratitud.

Ahora, como dioses que somos, decidimos qué tipo de alimañas deben vivir, cuáles exterminamos, dónde tienen que vivir y en qué cantidad. Nada de compartir este maravilloso mundo que encontramos. Los conceptos culturales sobre la vida en el planeta son tan diferentes que asustan. Los humanos como una especie más que habita en la Tierra siempre hemos tenido que compartir este maravilloso mundo, con respeto al resto de seres y con problemas de vecindad. Pero nuetro ingenio dedicado a buscar mil maneras de capturar, cazar y exterminar ahora llamado deporte –supongo que será por la licencia que con las bolsa de monedas se paga– no deja de asombrarme y de hacerme pensar. ¿Seremos ioses o demonios? En cualquier caso, destructores de la vida recibida.

El hecho de que unos seres que conviven con nosotros creen problemas a nuestra manera de vivir, ¿será porque son alimañas a controlar o porque estamos haciendo las cosas mal? Bueno, no sé. Si somos dioses, como dueños y señores no hay mucho en qué pensar. Imagino que menos en agradecer y pedir perdón a la generadora de vida madre Tierra. Espero que como dioses que somos hagamos alguna vez algo bien que no sea ver el fondo de la bolsa de monedas. Porque un dios, ¿para qué quiere el dinerito? Juan Vicedo Vicedo. Bocairent.