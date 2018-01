Mi pensión sube 1,57 euros al mes

Otro año he recibido la carta de revalorización de las pensiones: mi mujer 1,03 y yo 1,57 euros al mes. ¿Debo declararlo a Hacienda? Como cada año, voy a contestarle, aunque sé que no sirve para nada, pero me quedo un poco más tranquilo, pues es lo que creo que debo hacer. Otra vez he visto que en nuestra caja de pensiones han vuelto, supuestamente, a meter la mano para satisfacer sus necesidades. Hacen bien, no saben hacer otra cosa para mantener sus sueldos. El año pasado en mi carta dije lo que la ministra Fátima Báñez pidió: la intervención de la Virgen del Rocío para que la ayudara a solucionar este problema. Creo que no le hizo caso, suponiendo que diera el remedio. No hago la carta más larga para no gastar su tiempo tan valioso, solamente dos preguntas quisiera que me contestaran: si han recibido seis o siete millones de cartas haciéndoles saber de nuestro problema; y cuando ustedes ven estas cifras de pensiones y las comparan con las suyas, ¿sienten vergüenza o no nos consideran personas? Pueden decirme que no tengo educación por no despedirme de ustedes, pero es que no me merecen ningún respeto. Roberto Romero Herrero. València.