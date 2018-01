Un proyecto de la militancia

Como militante socialista de base y ante las primarias del PSPV de València, me llama la atención un artículo de J. V. Berlanga, vicesecretario de la ciudad y asesor durante varias legislaturas del grupo municipal y actualmente gerente de la Fundación Deportiva Municipal, donde en su defensa a una de las precandidatas, Maite Girau, utiliza expresiones como: «Girau y yo hemos apoyado a Pedro Sánchez» o «nuestro colectivo es de las ocho agrupaciones de Valencia». Por lo que sé, ambas precandidatas son apoyadas por militantes de todas las agrupaciones e insinuar que Girau es la candidata de Pedro Sánchez, es una falacia y una apropiación indebida, porque Sánchez es el secretario general de todos los socialistas españoles y Ximo Puig lo es de todos los socialistas valencianos, una vez finiquitados anteriores procesos congresuales.

Flaco favor se hace a los socialistas valencianos insinuando una posible división interna no existente y «aferrándose al pasado» sin entender correctamente al citado Willy Brandt. Alguien podría pensar que la opinión emitida en defensa de una de las candidaturas, podría ser interesada dada la cercanía de los cargos institucionales que ambos ocupan, pero no voy a ser yo. Los socialistas valencianos sabemos que la sigla PSOE necesita recuperar credibilidad y contenido de izquierdas. El futuro pasa por trabajar unidos en torno a un buen programa capaz de concitar la confianza y el apoyo de los sectores populares de nuestra ciudad. También por conseguir la continuidad de las políticas impulsadas por los gobiernos progresistas de la Generalitat y del Ayuntamiento de València.

Sandra Gómez es joven, vital, con empuje y preparada, tanto humana como políticamente. Junto con su capacidad para escuchar y sumar fuerzas de apoyo, suficiente bagaje como para no ser una promesa, sino una realidad contrastada como joven dirigente de los socialistas valencianos. Apoyar el proyecto que representa significa impulsar una propuesta integradora, democrática, valencianista y de izquierdas, donde caben todos los militantes, tal y como ocurrió en los proyectos para secretarios generales, en las candidaturas de Pedro Sánchez y Ximo Puig. Elías Pérez. València.