El fútbol: ¿Deporte o negocio?

No hace falta ser un aficionado del fútbol para estar más o menos informado de lo que pasa en ese mundillo: constantemente oímos en la radio, vemos en la televisión o escuchamos en conversaciones noticias de los jugadores, fichajes, partidos€ Está claro que en nuestra sociedad el fútbol se ha convertido en un gran foco de atención para gente de todas las edades, y son muchos los que lo darían todo por ver ganar a sus equipos.

Ahora bien, ¿explica todo este interés por el fútbol las grandes cantidades de dinero que este deporte mueve? Pues, por ejemplo, el conocido equipo Real Madrid tenía en 2016 una plantilla valorada en 783,30 millones de euros. O por ejemplo, al hablar de fichajes, cuando un jugador que se considera muy bueno en este deporte, ficha por un gran club por menos de 30 millones, la gente habla de ello como si fuera un chollo, y es más, ¡incluso se le han llegado a pagar 222 millones de euros a un hombre por jugar a ese deporte que le gusta!

No hemos de olvidar que, pese a que dé trabajo a muchos, el fútbol no deja de ser eso, un deporte, y lo que se está consiguiendo es que pierda su esencia como deporte, eso de «que gane el mejor equipo» está ahora más que olvidado, y ahora se podría decir «que gane el equipo más rico». Javier López Blanes. València.