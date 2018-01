Ley de conservación del paisaje de la huerta

Soy Juan José Romero Cerezo vecino de Meliana y de profesión agricultor. En principio mi orientación no era la agrícola sino la industria química después de obtener la Licenciatura de Químicas pero las circunstancias y la tradición familiar me llevo a la agricultura y para mi fue una gran elección. A mi parecer, los que se han dedicado a pensar en esta Ley no han tenido en cuenta para nada al agricultor ni sus problemas, únicamente les interesa el paisaje y para llegar a aprobarla se han escudado con un sindicato agrario La Unió de Llauradors i Ramaders que, visto lo visto, no entiendo como la pueden defender pues habla de obligaciones de los agricultores donde no se ha ejecutado ningún plan agrícola y donde carece de presupuesto. Una Ley de la huerta que consta de 54 páginas y que le dedica a la figura del agricultor un párrafo de 3 o 4 líneas dice muy poco de las intenciones proteger al principal protagonista. Ustedes pueden imaginarse un periódico deportivo que le dedicara unas pocas líneas a sus principales protagonistas seria incoherente pues lo mismo pasa con esta Ley que es totalmente incoherente hecha por alguien que no se ha dedicado a cultivar, cuidar, y hacer viable esta agricultura metropolitana de Valencia.

El agricultor ha de ser el protagonista y ha de quedar totalmente protegido para ser viable ya que sin agricultor no hay huerta y esto es así. Ningún ecologista urbanita va a venir a cultivarla como esta ahora al igual que yo no podría ser un arquitecto, o un medico. Es una ley que habla de obligaciones y restricciones no se podrán construir invernaderos, el riego será a manta que es un riego tradicional y poco efectivo con grandes perdidas de agua ,no se podrán plantar arboles en ciertas zonas como si naranjos caquis, limoneros o arboles ornamentales no fueran agricultura ,se podrán hacer expropiaciones de uso ,se restringirá el uso de fitosanitarios pero si se podrá importar productos de países terceros sin legislación fitosanitaria, las estructuras de lavaderos y secaderos de chufas peligran porque no están acorde con la línea paisajística, en fin ...

La solución de la que habla es de mercados de proximidad como si Valencia estuviera capacitada para absorber todo el producto patatas ,cebollas, coles ,naranjas etc. que se producen en el área metropolitana eso si compitiendo con productos externos. Cuando una ley la hace alguien que no sabe de agricultura sino que la hace Urbanismo y no Agricultura pues pasa lo que pasa que se protege el paisaje y se desprotege al agricultor. A ver si nos va a pasar como una tribu africana que quisieron librarse de las serpientes y rompieron el equilibrio y se los comieron las ratas. A ver si protegemos el paisaje desprotegemos al agricultor y nos cargamos la huerta. El tiempo dará y quitara razones». Juan José Romero Cerezo. Meliana