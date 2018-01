Como ciudadano valenciano espero que los políticos valencianos cojan nota de sus homólogos murcianos con los impuestos: Murcia comienza el 2018 eliminando en 99% el Impuesto de Sucesiones por ser un impuesto injusto, ya que supone pagar dos veces por lo mismo; anunciando nuevas rebajas tributaria, lo cual beneficiará a 15.000 murcianos al año, según ha anunciado su presidente autonómico. Fernando López Miras podría asegurar que en las próximas elecciones tendrá 15.000 votos más, de aquellos que llevan toda la vida trabajando y ahorrando para dar una vida mejor a sus hijos, ya que no tendrán que pagar.

No quiero pensar que su actuación corresponde a su juventud, pues tal vez los valencianos deberíamos plantearnos el cambio por personas menos conservadoras en mantener impuestos que según ellos piensan que los herederos no se lo merecen ya que no han hecho ningún esfuerzo por obtener ese privilegio, cosa que me parece absurda si tenemos en cuenta que sus antecesores han cumplido con hacienda. Lo que para los valencianos es un impuestos a los ahorros de los ciudadanos ya que para una herencia de 350.000 euros en Valencia se paga 21.260, en cambio en Murcia se pagara 640 euros. Espero que nuestros gobernantes se lo piensen si quieren mantener el privilegio en su sillón a costa de los ciudadanos. . Enrique Fernández Iniesta. València.