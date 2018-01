Sobre el cálculo de las pensiones

El Gobierno propone calcular la pensión y de forma voluntaria con toda la vida laboral, tal como ya se planteó en otro momento, pero de forma obligatoria. El resultado es una menor base reguladora, ya que las cantidades de cotización –y digan lo que digan– siempre son más bajas al principio de la vida laboral que al final, a no ser que se cogiesen los períodos más favorables para el trabajador, dándose en ese caso un agravio comparativo con el resto de cotizantes. De todos modos, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social envía todos los años a los posibles pensionistas la relación de bases de cotización y deja a los interesados solicitar qué período y base reguladora más interesante le quedaría para solicitar su jubilación. También tenemos que tener en cuenta que una cosa es la base reguladora y otra el porcentaje a aplicar por los años cotizados.

La senadora del PP Celia Villalobos siempre nos sorprende con sus exabruptos, pues que diga que hay un número importante de pensionistas que están más tiempo cobrando la pensión que en activo, es de no tener ni idea sobre el tema; ni siquiera les ocurre eso a quienes cobran las pensiones mínimas. Se empezó calculando la pensión teniendo en cuenta los ocho últimos años de cotización; después se pasó a los quince últimos años y en la actualidad cada vez son más los años a tener en cuenta: como ejemplo, para el año 2018 ya se computan los 21 años anteriores al mes previo de la jubilación. Es decir, la base reguladora se empequeñece cada vez más, a no ser que la carencia genérica sea en las cotizaciones equilibradas y de gran cuantía. Y no nos olvidemos que ademas de la carencia genérica está la específica, o sea haber cotizado los dos últimos años, o estar en desempleo cotizando, o en incapacidad laboral.

Habría que hacer también un paréntesis sobre las pensiones de los políticos, que no necesitan tener los 35 años cotizados para que les apliquen el cien por cien a la cuantía de la base reguladora; solo con once años ya tienen el completo y no como los demás trabajadores. Todos conocemos también de las pensiones no contributivas que son provinientes de las consellerías respectivas y con unas condiciones de edad y económicas para su concesión. Otro gasto a tener en cuenta. Francisco Javier Sotés Gil. València.