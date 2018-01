Relato del derecho fundamental de la mujer

La mujer es acosada y maltratada en esta sociedad. Según ONU Mujeres, un 70 % de las mujeres dice haber sufrido acoso. En este mundo no se hace lo suficiente por el derecho de la mujer. Un mundo en el que es víctima de acoso psicológico tanto en el ámbito laboral como familiar, siendo menospreciada intelectualmente.

Lo más impactante es que, a pesar de tantos casos en los juzgados, no se haga justicia, porque la ley no tiene el cuenta el derecho de la mujer a vivir libre de pensamiento y de acción. Pero la culpaes toda la sociedad que no ayuda a que la mujer sea respetada y valorada, sino que es más importante mantener a la mujer como objeto de venta y como objeto sexual, sin derecho a decidir. Parece mentira que en pleno siglo XXI, la mujer siga siendo un segundo plano.

Yo misma he sido maltratada, sin ayuda de la ley, porque la ley está pero no se cumple, para mantener a mi familia, empezando de cero y psicológicamente destrozada. También he sufrido en el ámbito laboral, en el que después de prestar 15 años de mi vida, mi lealtad y mi esfuerzo como ayudante de cocina, sufro acoso y maltrato psicológico. Soy acosada, humillada y maltratada; como consecuencia desarrollo una depresión que me impide hacer vida normal, con lo que ello conlleva, una calidad de vida pésima.

Y lo peor no acaba aquí, sino que se suma la presión psicológica de no poder perder el trabajo sabiendo que soy una mujer divorciada con hijos menores, y que necesito trabajar para mantenerlos. Pero como mujer luchadora, defiendo los derechos de la mujer, el derecho a la igualdad, a ser valorada y respetada. Por ello, y como llamamiento a la sociedad a dejar la ignorancia a un lado, animo públicamente a abrir los ojos y que defendamos públicamente los derechos fundamentales de la mujer.

Me gustaría añadir algo sorprendente de lo que aún no somos conscientes que también denuncia ONU Mujeres. En la mayoría de los países donde existen datos, menos del 40 % de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda. Entre las mujeres que lo hacen, la mayoría recurre a la familia y amistades, y muy pocas confían en instituciones y mecanismos oficiales, como la policía o los servicios de salud. Menos del 10 % de aquellas mujeres que buscaron ayuda tras haber sufrido un acto de violencia lo hicieron recurriendo a la policía. Ana Dolores Alfaro. València.