Justicia, vuelve

Querida justicia: Sé que desde hace tiempo te has ido, has abandonado este loco mundo. Tus razones tendrás, pero te pido que vuelvas. Si yo estuviera en tu lugar seguramente también me habría tomado unas vacaciones más que merecidas. Las cosas no están mejorando, y por ello necesitamos que regreses, con tu maravillosa venda en los ojos que te hace tan imparcial y tu preciosa espada. Cada día el mundo se vuelve un sitio mas ilógico sin ti. Pero quiero pensar que tarde o temprano volverás. Atentamente, una soñadora que no deja de creer en ti. Anais Albertos. Valencia.