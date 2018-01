Las farmacias como centros de salud

Viendo la situación actual de la sanidad en la Comunitat Valenciana, me veo obligado a compartir mi visión de lo que está ocurriendo actualmente en este sector según mi experiencia. Este año, la gripe ha venido muy fuerte y ha colapsado prácticamente casi todos los centros de salud de los barrios de la capital del Turia y también algunos hospitales.

Las listas de espera para poder ver a tu médico de cabecera son de más de una semana y a raíz de esta situación mucha gente está recurriendo a las farmacias explicando sus síntomas para que los propios farmacéuticos les aconsejen qué deben hacer o qué deben tomar para recuperarse. Los recortes por parte del Gobierno han llevado a que esta situación se haya agravado debido a la falta de medios.

Me gustaría lanzar una pregunta: si el objetivo de los recortes era reducir la deuda, ¿por qué ésta no deja de aumentar hasta niveles superiores al PIB? De esto no se está hablando mucho, ya que a nuestros gobernantes no les interesa anunciar el fracaso de sus políticas. Un país que tiene una deuda mayor de lo que produce y con unos niveles tan elevados de paro, está destinado al fracaso.

Volviendo a la sanidad, la gran calidad que ésta tenía se está degradando cada vez más hasta que, quién sabe, acabe por desaparecer o por lo menos tal como la conocemos actualmente. Luis Alberto Soler Carratalá. València