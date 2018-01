¿Reforma constitucional?

Jo voldria saber perquè el PP, i en la seua representació el seu president Rajoy, quan és parla d´una reforma de la Carta Magna, sempre diu el mateix, que està disposat a parlar de l´assumpte sempre i quan és sàpiga que és el que es vol canviar. Jo crec i afirme que el president del Govern espanyol no vol que es canvie ni una coma de la Constitució. No sé que pensar de Rajoy, si ens tracta d´ignorant i algun qualificatiu més, al poble, amb aquestes ambigüitats perquè lo normal és quant es, va a parlar d´un canvi, el que siga, formar una comissió parlamentària i cada partir presente els canvis que vol integrar en la constitució i, a partir d´aquest moment, començar a dialogar i debatre, fins que s´arribe a un acord.

El problema està en què el partit que ens governa, és el partit que va votar no a la Constitució i paradoxalment ara és el més constitucionalista (això creuen ells), i encara volem recordar més coses, aquest partit sempre vota no a qualsevol llei progressista que té aquest país i, en quant ha tingut ocasió, les ha anul·lat. Hem de tindre en compte que aquest partit està carregant-se la seguretat social i les pensions dels jubilats, pues en la vidriola de les pensions a penes queden 8000 milions d´euros i quan entraren a governar hi havia 67.000 milions. Quan acabe aquesta legislatura només quedarà la vidriola (si no la trenquen). L´únic que li demane al PSOE són dues coses: primer, que deixe de ser innocent i que no tinga por en dir les clares, en les darreres primaries parlaren molt clar els militants; i segon, si l´esquerra es majoritària en aquest país, perquè no s´uneixen i s´obliden de les poques. Ginés González Salmerón. València.