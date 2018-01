Agricultura en estado crítico

Cuando una ley de protección de la huerta la dirige un director de Urbanismo y Territorio algo no está funcionando bien ¿Dónde está la Consellería de Agricultura? La agricultura solo será viable si hay agricultor que la trabaje y para ello tiene que tener una buena rentabilidad agraria. Podemos pretender que nos hagamos todos ecologistas y que vendamos todos en mercados de proximidad y creernos que esta es la solución, pero no dejaremos de estar tirándonos tierra a los ojos porque no sé si algún político se ha dado cuenta de que nos encontramos en un sistema globalizado y que no podemos localizar un mercado porque no podemos poner fronteras a las importaciones por mucho que queramos, además de que no podemos consumir toda la producción agrícola de València.

No vendan la burra diciendo que lo nuestro es mejor que lo de los demás. Sería caer en un error subestimar lo que hacen otros porque solo hay que ir a un mercado de mayoristas para ver cómo trabajan agricultores de Murcia y Almería entre otros que han ganado el mercado no por nada solo porque son mucho más competitivos que nosotros. Así que lo que tiene que hacer es arremangarse y poner dinero al servicio del agricultor y no solo del ecologista, pues la huerta la mantenemos todos. Déjense de milongas y hagan un buen plan agrario; de no ser así a la agricultura le quedan dos telediarios porque no habrá relevo generacional si no es competitiva y deja una buena rentabilidad al agricultor y para ello hacen falta precios justos y comercios que compren las cosechas. Todo lo demás son milongas. Juan José Romero Cerezo. Meliana.