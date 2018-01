Triquiñuelas legales políticas

Me acabo de enterar de que un trabajador de más de 30 años, si inicia una actividad por cuenta propia en un momento en el que está cobrando la prestación por desempleo, la Seguridad Social le paraliza la ayuda de manera automática, perdiendo los derechos del cobro del paro pendiente. Me pregunto que si el propósito de los gobernantes es que los trabajadores tengan una actividad, el porqué de esta contradicción, pues el trabajador no está preparado para todo tipo de triquiñuelas legales, ante la posibilidad de que no marche bien y surja la necesidad de cesar la actividad como autónomo, no puede solicitar y recuperar el paro durante 24 meses o más, la Seguridad Social considerará la prestación extinguida y no podrá volver a recibirla, a no ser que sea menor de 30 años. En este caso se ampliaría hasta los 60 meses.

Por el contrario, a políticos que viven de las leyes que ellos mismos se han creado para estafar a los ciudadanos, cobrando unos sueldos mínimos de 140.000 euros anuales por ser ex otros cobrando a pesar de estar cesados en su función, sin que nadie sepa cuánto tiempo les corresponde este chollo, ya que algunos pueden estar en esa situación por ser parlamentarios y trabajar al mismo tiempo. Esta democracia es un privilegio y abuso político para muchos, a costa de los impuestos a los ciudadanos. Enrique Fernández Iniesta. València.