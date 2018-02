La llei per damunt de la convivència. La llei per damunt de la justicia. La llei per damunt de la llibertat. La llei per damunt de la democràcia. La llei per damunt dels drets humans.

També així pensaven i actuaven Franco i Hitler, amb les seues lleis. O reaccionem, contra els que ho callen, toleren o imposen, o ens aplicaran el que va dir el pastor luterà Martin Niemöller: «Després van venir per mi però, per a llavors, ja no quedava ningú que diguera res» i serà massa tard i un preu car. Joan Martí i Serra. València.