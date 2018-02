Sobre el cálculo de las pensiones

Els que som estudiants de l´últim curs de Batxillerat sabem ben bé quins dubtes comporta escollir un grau. Dubtes que encara s´agraven més si penses estudiar Filologia, Història, Filosofia o alguns d´aquests graus amb «poques eixides», com a conseqüència de l´interés d´alguns per què tothom estudie ADE, Dret, Econòmiques o algun d´aquestos graus de moda que si no els tries sembla que no tindràs lloc a la societat. I et tractaran de convèncer de què amb les lletres et moriràs de fam. Reflexionem sobre la importància de les humanitats. Aquí ho deixe. Espere no haver emprenyat massa, no haver semblat un boig. Adéu. Fins sempre. Sort. Julio Llop Tordera. Torrent.