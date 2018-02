Patóloga esdevinguda

El Tribunal Europeu dels Drets Humans ha incorporat –a proposta del govern d´Espanya– una nova membra –ai! els acadèmics de la RAE–, la principal virtut de la qual és la d´haver esdevingut patòloga convulsiva, des de la seua condició de magistrada, que sembla atorgar-li butlla a l´hora de pontificar sobre el què és –o no– malaltia, com ara l´homosexualitat o la transsexualitat.

Així s´afegeix un nou episodi degradant de la marca España que, amb tant d´entusiasme, es defensa des de les instàncies pàtries, per tal de donar a conèixer arreu del planeta com «Spain is diferent», eslògan encunyat per Fraga, en temps d´ambaixador a Londres. I així ens va. Marc Antoni Adell. València.