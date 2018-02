Me gustaría saber qué mal hemos hecho los españoles para que nos estén dando el coñazo las 24 horas del día con «el problema catalán». Yo creo que, a más de uno, esto del vendrá de perlas porque con este rollo, se aparca el caso Pujol, el proceso de Urdangarin, el caso del Canal de Isabel II o los ERE y otros tantos más o menos igual de indignantes. Parecemos el nuevo Sálvame y sus colaboradores: si yo soy, tú más.

A ver cuándo dejan este rollo y comienzan a preocuparse de la sanidad, de la miseria del aumento del 0,25 % de las pensiones, de la educación o de la justicia y otras cosas más importantes que nos hacen falta al resto de españoles. Y en el Congreso, en vez de dar pena, se dediquen a dar soluciones (no proyectos, que de eso vamos sobrados). Ya está bien de que nos castiguen con algo de lo que el resto de España no tenemos culpa y, peor aún, que utilicen eso para tapar los muchos millones de euros que hemos y estamos perdiendo y no sabemos cómo. Jesús Clemente Ralo. Aldaia.