Multas durante el partido Levante-Real Madrid

Quiero manifetar mi queja contra el alcalde de València, Joan Ribó. Los hechos a los que me referiré acaecieron el sábado pasado durante el transcurso del partido Levante-Real Madrid. Como regla no escrita, durante acontecimientos deportivos se puede estacionar el coche en lugares poco frecuentes, siempre que no cause molestia ni a peatones ni otros automóviles. Pues bien, acabado el partido, y con la alegría de que mi equipo de toda la vida consiguiera un empate in extremis, me encontré con una multa de aparcamiento de 200 euros. No entraré en detalles sobre mi situación económica y lo que dicha multa supone.

Me gustaría recibir una explicación por parte del alcalde. Debido a le que voté en las pasadas elecciones puesto que su programa intentaba ayudar al ciudadano de a pie, respóndame a lo siguiente: de los 2.000 (número aproximado) coches mal estacionados o de manera irregular, ¿cuántos fueron multados? Si fueran los 2.000 estaría totalmente de acuerdo. Sabedor de que no es así, ¿a que se debe la selección en las multas? ¿Afán recaudatorio? Lógica pura, si multo a unos pocos recaudo X dinero, si multo a todos genero desasosiego social, ¿no? Eso es transparencia, ciudadanía...

Y ahora me pregunto, a cuántos se multará hoy durante el encuentro Valencia-Barcelona. ¿A todos? ¿A unos cuantos privilegiados? O a ninguno. Puesto que el Valencia siempre tiene más peso que el Levante me temo que será la última opción. José Vicente Clemente Lloret. València.