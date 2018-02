Ser mestres, ensenyar la dignitat

Sóc mestre d´escola. No sé definir-me professionalment d´altra manera, tot i que exercisc la meua labor com a professor de la Facultat d´Educació de la Universitat d´Alacant formant futurs i futures mestres d´Infantil, Primària i Secundària. Sóc mestre, ho dic amb orgull perquè sempre he sentit el meu ofici com un exercici de dignitat personal i col·lectiva, com un treball incessant per instruir, ensenyar, educar i dignificar la vida d´infants i jóvens.

Totes les bones escoles i els bons mestres que he conegut els recorde i reconec fent una tasca feliçment tossuda a favor de la dignitat, malgrat lleis, polítics, buròcrates, espais escolars infames... malgrat tot. Quan un mestre combat prejuís instal·lats còmodament en la «mente de los bien pensantes» treballa a favor de la dignitat; quan des de l´escola es reivindica la laïcitat davant l´obscurantisme es promou la dignitat; quan es defensa la democràcia en les aules i als centres, es defensa la dignitat; quan l´escola es mostra inequívocament a favor de la llengua minoritzada i de la interculturalitat es fa un gest de dignitat; quan l´escola lluita i denuncia les desigualtats socials i defensa el dret a la diferència, l´educació ens fa més dignes a tots i totes; quan la mestra o el mestre somriu als infants projecten la més sana dignitat, l´afectiva; quan alumnes i professores es diverteixen aprenent ens donen una lliçó sobre com es construïx un ensenyament digne; quan als xiquets i xiquetes se´ls ensenya a conéixer i estimar el país i el paisatge i el paisanatge se´ls mostra l´horitzó de la ciutadania digna...

Aquesta és la meua escola: l´escola de la llibertat i la responsabilitat cívica, l´escola de l´alegria. Si n´hi ha d´altres, d´escoles, no tenen dret a embrutar el nostre sonor i lluminós nom. Canvient-los-el, diguem-los «tristes factories d´éssers insolidaris». Quina pena. Jo, però, seguiré treballant colze a colze amb milers de mestres, professores, professors i futurs ensenyants per les escoles dignes. Cap altra cosa justifica tan gratament el nostre bell ofici com el treball diari a favor de la dignitat individual i col·lectiva. Vicent Brotons Rico. Alacant.