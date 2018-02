Celíacos: el sacrificio de cuidarse

Hola, soy un adolescente de 17 años. De pequeño me diagnosticaron celiaquía; yo no sabía lo que era ni los síntomas que puede llegar a provocar. Cuando me la diagnosticaron era muy pequeño, no tenía casi conciencia de lo peligroso que puede llegar a ser si no te cuidas y no haces una dieta correcta. Esto no era un juego, era una cosa muy seria para mi salud y yo tenía que tenerlo claro, tendría que ser muy duro cambiar de repente de hábitos de un dia para otro. Ir a merendar con tus amigos y tener que comer diferente a ellos era muy duro.

Un día decidí no hacerlo aunque estaba muy precupado por lo que me podría llegar a pasar. En ese momento no me pasó nada; pasaron unos días y todo continuaba igual, estaba perfecto o eso creía yo. Así pasaron unos cuantos años, hasta que un día decidí ir al médico y me dijo que ahora yo me notaba bien pero que no era así, sino que a la larga me provocaría muchos problemas de salud y ahora eso dependía de mi. Yo era el que tenía que tomar una decisión para toda mi vida: decidí que tenía que hacerlo, que me tendría que acostumbrar a la comida; que por cierto, debería haber más variedad y más económica. Marc Greses Ayra. Montesa.